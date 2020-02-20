Головна Новини
20 лютого • оновлено в 20:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Винен пасажир!" "Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку: її підловили на невідповідності

2.4т
Читати матеріал російською

Пасажир, який їхав в поїзді Київ – Бердянськ, неправильно закріпив верхню полицю і тому впав на жінку, яка сиділа внизу.

Про це заявили на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook. Там запевняють, що всі полиці вагону поїзда перебували в справному стані. За результатами візуального обстеження ніяких пошкоджень полки і кронштейнів, на яких вона тримається, виявлено не було.

Новини
З гуркотом і вібрацією: "Укрзалізниця" оскандалилася "новими" вагонами. Відео
Полиця, з якої впав чоловік

Полиця, з якої впав чоловік

facebook.com/Ukrzaliznytsia

Полиця, з якої впав чоловік

Полиця, з якої впав чоловік

facebook.com/Ukrzaliznytsia

При цьому в підприємстві заявили, що "перед посадкою пасажирів провідники розклали і закріпили полиці, в тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації". Невідповідність фактів помітили українці в коментарях до публікації.

"Цікавий факт: ви пишете, що "провідники розклали і закріпили полиці", і в той же час "пасажир неправильно закріпив полицю"", – написав користувач.

"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку

В "Укрзалізниці" виправдалися, що є припущення, що чоловік підняв полицю, щоб зняти ремені, а потім не закріпив її. Для з'ясування причин там почали службове розслідування.

У підприємстві зазначили, що для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію, проте вона відмовилася від госпіталізації. Жінці видали акт про нещасний випадок. З ним вона зможе отримати страхову виплату.

"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку
"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку

Як писав OBOZREVATEL раніше, в поїзді Київ – Бердянськ на жінку впала верхня полиця з 80-кілограмовим пасажиром. В результаті 60-річна потерпіла отримала важкі травми хребта і потрапила в лікарню.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
9
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги