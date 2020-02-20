"Укрзалізниця" пояснила падіння полиці на пенсіонерку

Пасажир, який їхав в поїзді Київ – Бердянськ, неправильно закріпив верхню полицю і тому впав на жінку, яка сиділа внизу.

Про це заявили на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook. Там запевняють, що всі полиці вагону поїзда перебували в справному стані. За результатами візуального обстеження ніяких пошкоджень полки і кронштейнів, на яких вона тримається, виявлено не було.

Полиця, з якої впав чоловік facebook.com/Ukrzaliznytsia

Полиця, з якої впав чоловік facebook.com/Ukrzaliznytsia

При цьому в підприємстві заявили, що "перед посадкою пасажирів провідники розклали і закріпили полиці, в тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації". Невідповідність фактів помітили українці в коментарях до публікації.

"Цікавий факт: ви пишете, що "провідники розклали і закріпили полиці", і в той же час "пасажир неправильно закріпив полицю"", – написав користувач.

В "Укрзалізниці" виправдалися, що є припущення, що чоловік підняв полицю, щоб зняти ремені, а потім не закріпив її. Для з'ясування причин там почали службове розслідування.

У підприємстві зазначили, що для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію, проте вона відмовилася від госпіталізації. Жінці видали акт про нещасний випадок. З ним вона зможе отримати страхову виплату.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в поїзді Київ – Бердянськ на жінку впала верхня полиця з 80-кілограмовим пасажиром. В результаті 60-річна потерпіла отримала важкі травми хребта і потрапила в лікарню.

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