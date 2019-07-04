"Вимагатиме мільйони": у Корбана повідомили про плани після резонансної перемоги в ЄСПЛ

Захист українського політика, члена партії "Укроп" Геннадія Корбана має намір в судовому порядку домагатися компенсації морального і матеріального збитку, який був нанесений їх клієнту.

"Мова йде про мільйонні суми", – розповів OBOZREVATEL адвокат Геннадія Корбана Олексій Шевчук.

Коментуючи останнє рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за позовом Корбана, адвокат підкреслив: "Були визнані порушення Конвенції з прав людини відразу за кількома пунктами, зокрема, участь Корбана в затяжному нічному засіданні після операції, в праві на справедливий суд та інше. Це рішення в першу чергу свідчить про те, що все переслідування Корбана було незаконним".

Геннадій Корбан Новое время

Говорячи про подальші кроки захисту, адвокат заявив: в рамках цієї справи вже підготовлені заяви про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна, народних депутатів України Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, а також "інших осіб, причетних до даного злочину".

Крім того, "будуть персональні позови до слідчих Євгена Скуби, Миколи Макеєва, прокурора Олександра Галінченка, Василя Мальованого та інших осіб, включаючи суддю Миколу Чауса. Будемо домагатися екстрадиції судді Чауса в Україну і порушення кримінальних справ стосовно нього", – повідомив адвокат.

За його словами, "розглядається питання про притягнення до кримінальної відповідальності лікарів, які примусово взяли участь в справі проти нашого клієнта".

В судовому порядку захист вимагатиме відшкодування збитків "з органів, які брали участь в даному правопорушенні". "Це буде компенсація правової допомоги – суми будуть перевищувати мільйони гривень, моральної шкоди – суми будуть перевищувати мільйон доларів", – розповів Олексій Шевчук.

"Ми навмисне не зверталися за будь-якою компенсацією в ЄСПЛ, тому що нам важливо було встановити всі факти і вже тут, в українських судах, коли змінився режим, домагатися компенсації. Ми вважаємо, що це питання особистостей, а не держави загалом" , – пояснив він.

І, нарешті, "розглядаємо питання звернення на розгляд Великої палати ЄСПЛ, щоб встановити факт політичних мотивів даної справи, оскільки суд це питання обійшов стороною", – сказав адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, Європейський суд з прав людини визнав порушення прав Геннадія Корбана, якого звинувачували в кількох кримінальних злочинах. Особливу увагу суду привернула серія інцидентів в грудні 2015 року. В ході медичного обстеження 25 грудня лікарі діагностували у Корбана ішемічну хворобу серця, гіпертонічний криз, гострий коронарний синдром і нестабільну стенокардію. Була проведена невідкладна операція, і хворому встановили два артеріальних стенти. Проте, 26 грудня під час слухань у справі Корбана суддя відкинув протести адвокатів і ухвалив рішення про примусовий привід заявника до суду.

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