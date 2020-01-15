"Він не кульгав": з'явилися нові докази у справі вбивства Шеремета

Адвокати підозрюваного в справі вбивства журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка опублікували докази, які повинні спростувати провину їх підзахисного.
Згідно виписки лікаря Владислава Горбівця з медичної карти, Антоненко не міг кульгати день вбивства Шеремета, оскільки операція на нозі була зроблена за пів року до озвучених подій. Про це повідомляє "Канал 24".
"Згідно з висновком медиків, у Антоненка функція ходи не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-ученим з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб притягнули до дослідження, яке опублікували за місяць до скоєння злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує , що Антоненко не кульгав ні при виписці з лікарні, ні в день вбивства Шеремета", – пояснив адвокат Станіслав Кулик.
Виписка з лікарні
Скріншот
Виписка з лікарні
Скріншот
Відзначається, що в прокуратурі заявляють, що вбивця Шеремета кульгав. При цьому сторона звинувачення не надала відео, яке це б доводило.
"Нам не відповіли всупереч закону на ряд адвокатських запитів на отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійсненні заяв про прикульгування", – повідомив адвокат Віталій Галенченко.
психологічне обстеження
психологічне обстеження
психологічне обстеження
психологічне обстеження
психологічне обстеження
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.
Учасники АТО Інна Грищенко ( "Пума") і її чоловік Владислав ( "Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі про вбивство журналіста.
Антоненко в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили в задоволенні апеляційної скарги.
Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними у вбивстві Шеремета.
ЗМІ повідомило, що людина, яка приймала участь в закладення вибухівки під авто Шеремета і був зафіксований камерами відеоспостереження, нижче Антоненко.
Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями в його квартирі, – лише муляж.
Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".