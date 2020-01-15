"Він не кульгав": з'явилися нові докази у справі вбивства Шеремета

Адвокати підозрюваного в справі вбивства журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка опублікували докази, які повинні спростувати провину їх підзахисного.

Згідно виписки лікаря Владислава Горбівця з медичної карти, Антоненко не міг кульгати день вбивства Шеремета, оскільки операція на нозі була зроблена за пів року до озвучених подій. Про це повідомляє "Канал 24".

"Згідно з висновком медиків, у Антоненка функція ходи не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-ученим з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб притягнули до дослідження, яке опублікували за місяць до скоєння злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує , що Антоненко не кульгав ні при виписці з лікарні, ні в день вбивства Шеремета", – пояснив адвокат Станіслав Кулик.

Виписка з лікарні Скріншот

Виписка з лікарні Скріншот

Відзначається, що в прокуратурі заявляють, що вбивця Шеремета кульгав. При цьому сторона звинувачення не надала відео, яке це б доводило.

"Нам не відповіли всупереч закону на ряд адвокатських запитів на отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійсненні заяв про прикульгування", – повідомив адвокат Віталій Галенченко.

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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