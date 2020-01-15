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15 січня • оновлено в 15:26
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/ Розслідування

"Він не кульгав": з'явилися нові докази у справі вбивства Шеремета

1.1т
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Адвокати підозрюваного в справі вбивства журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка опублікували докази, які повинні спростувати провину їх підзахисного.

Згідно виписки лікаря Владислава Горбівця з медичної карти, Антоненко не міг кульгати день вбивства Шеремета, оскільки операція на нозі була зроблена за пів року до озвучених подій. Про це повідомляє "Канал 24".

"Згідно з висновком медиків, у Антоненка функція ходи не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-ученим з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб притягнули до дослідження, яке опублікували за місяць до скоєння злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує , що Антоненко не кульгав ні при виписці з лікарні, ні в день вбивства Шеремета", – пояснив адвокат Станіслав Кулик.

Виписка з лікарні

Виписка з лікарні

Скріншот

Виписка з лікарні

Виписка з лікарні

Скріншот

Відзначається, що в прокуратурі заявляють, що вбивця Шеремета кульгав. При цьому сторона звинувачення не надала відео, яке це б доводило.

"Нам не відповіли всупереч закону на ряд адвокатських запитів на отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійсненні заяв про прикульгування", – повідомив адвокат Віталій Галенченко.

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

психологічне обстеження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ( "Пума") і її чоловік Владислав ( "Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Антоненко відмовився давати свідчення у справі про вбивство журналіста.

  • Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненко.

  • Антоненко в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили в задоволенні апеляційної скарги.

  • Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними у вбивстві Шеремета.

  • ЗМІ повідомило, що людина, яка приймала участь в закладення вибухівки під авто Шеремета і був зафіксований камерами відеоспостереження, нижче Антоненко.

  • Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями в його квартирі, – лише муляж.

  • Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
шеремет сам себе ногу повредил, хромая поставил ночью мину а утром как ни в чем не бывало поехал на работу
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