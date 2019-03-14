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Вимагав $110 тисяч: ДБР накрило топа СБУ на хабарі

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Слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

Цей хабар він повинен був надати за усунення штучно створених перешкод, пов'язаних з кримінальним переслідуванням заявника і щоб уникнути можливого позбавлення громадянства України. Про це написала перший заступник голови ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook.

Затримання корупціонера

Затримання корупціонера

Facebook Ольги Варченко

Затримання корупціонера

Затримання корупціонера

Facebook Ольги Варченко

За її словами, працівників СБУ та двох цивільних осіб затримали під час отримання другої частини траншу в сумі $10 тис., першу частину в розмірі $ 40тис. підозрювані отримали раніше.

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"Зараз зазначені особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За скоєне кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", — написала вона.

Затримання корупціонера

Затримання корупціонера

Facebook Ольги Варченко

Затримання корупціонера

Затримання корупціонера

Facebook Ольги Варченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого на хабарі був затриманий командир однієї з військових частин у Рівненській області. Встановлено, що $10 тис., які полковник вимагав та отримав від підприємця, призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання системи відеоспостереження на території підпорядкованої військової частини.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ольга Варченко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро РозслідуваньСлужба безпеки України
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Дейман Алон
Дейман Алон
А в Педерашке с коррупцией и оборотнями в погонах никто не борется, потому что Педерашка - это государство силовиков, а главный оборотень видит в Кремле.
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