Вимагав $110 тисяч: ДБР накрило топа СБУ на хабарі

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

Цей хабар він повинен був надати за усунення штучно створених перешкод, пов'язаних з кримінальним переслідуванням заявника і щоб уникнути можливого позбавлення громадянства України. Про це написала перший заступник голови ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook.

Затримання корупціонера Facebook Ольги Варченко

Затримання корупціонера Facebook Ольги Варченко

За її словами, працівників СБУ та двох цивільних осіб затримали під час отримання другої частини траншу в сумі $10 тис., першу частину в розмірі $ 40тис. підозрювані отримали раніше.

"Зараз зазначені особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За скоєне кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", — написала вона.

Затримання корупціонера Facebook Ольги Варченко

Затримання корупціонера Facebook Ольги Варченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого на хабарі був затриманий командир однієї з військових частин у Рівненській області. Встановлено, що $10 тис., які полковник вимагав та отримав від підприємця, призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання системи відеоспостереження на території підпорядкованої військової частини.

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