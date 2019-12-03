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3 грудня • оновлено в 06:47
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"Вимагатимуть ділитися владою": Зеленського попередили про ультиматум Путіна щодо "Л/ДНР"

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На "нормандському саміті" на президента України Володимира Зеленського буде чинитися тиск із боку лідера Росії Володимира Путіна. Він вимагатиме визнати окупаційні адміністрації тимчасово захопленого Донбасу.

Про це в ефірі свого відеоблогу на YouTube попередив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Вони (росіяни. – Ред.) вимагатимуть від Зеленського визнання окупаційних адміністрацій. Навіть не так – вони вимагатимуть від Зеленського, щоб він поділився своєю владою з Пушиліним (ватажок терористів "ДНР". – Ред.) та другим недоплотницьким. Ось цього вони хочуть. Тому що у цих хлопців влади взагалі немає, і вони будуть ганяти на автомобілях в місто Ростов, сідати в літак, прилітати до Москви і отримувати вказівки, які вони повинні будуть вимагати від президента України", – пояснив українець.

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Цимбалюк наголосив, що зовсім не обов'язково, що ультиматуми будуть висуватися тільки Зеленському. Адже збройний конфлікт Росії на Донбасі – це досить тривала історія, яка не закінчиться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк попередив, що якщо команда Зеленського перейде червоні лінії, то це цілком може призвести до нового Майдану. Але на цей раз ним у повній мірі скористається Росія для знищення незалежності нашої країни.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Роман Цимбалюк Денис Пушилін Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат ДНР
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У Цымбалюка от агрессорского алкоголя фантазия всё круче и круче. Напомню, что это Зеленский напросился на встречу с В.Путиным, а потом В.Путин никогда и не выдвигал подобных требований постоянно напоминая, что люди живущие на Донбассе это украинцы и конфликт этот внутри украинский. Вы бы вернули Цымбалюка на Украину для принудительного лечения от алкоголизма.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это не реально и плюс это противоречит минским договорам)))
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Хо Хол
Хо Хол
Жаль в комментариях нельзя прикладывать картинки. Я бы приложил фейспалм.жпг
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