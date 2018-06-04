Викриття Савченко на поліграфі: сестра нардепа ополчилася на СБУ

Сестра Надії Савченко Віра звинуватила Службу безпеки України в поширенні неправдивих результатів тестування нардепа на поліграфі.

За словами Віри, адвокати її сестри прийшли до висновку, що, по-перше, питання були не для поліграфа, а для звинувачення, передає "Українська Правда".

Крім того, за її словами, в силовики нібито відмовилися долучати до тесту на детекторі питання від сторони захисту.

"І зараз вони видають нам черговий фейк", - заявила сестра нардепа.

На думку Віри Савченко, СБУ зробила це повідомлення саме зараз, тому що адвокати Надії збираються просити про повторне проходження нею детектора брехні.

"Я думаю, що це робота на випередження. Тут же у них з'явилися результати попереднього поліграфа", - вважає вона.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 4 червня з'явилися результати психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа, яку пройшла Савченко.

Вона підтвердила наявність у нардепа намірів насильницького повалення влади.