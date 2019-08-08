Викрито вояків Путіна, що напали на Грузію: фото і докази

Волонтери InformNapalm встановили участь в нападі на Грузію 417 окремого розвідувального батальйону, який входить до складу 42-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.

InformNapalm опублікував докази, які були виявлені в соцмережах. Також були оприлюднені фото російських військових.

"На початку 2019 було оприлюднено докази, виявлені в профілі соціальної мережі росіянина Станіслава Лещинського. Після публікації нашого розслідування Лещинський видалив фотодокази зі свого альбому. На одній з віддалених фотографій Лещинського зафіксована колона російських окупаційних військ", – повідомив волонтери.

Російські військові, захоплювали Грузію InformNapalm

Вони додали, що на фото помітний БТР-80 з бортовим номером 133.

"Цей самий БТР є на фото в альбомі Сергія Бірюкова, який в 2007-2009 роках теж служив в 417 ОРБ. Роки служби в армії і підрозділ, в якому служив, Бірюков зазначив на своїй сторінці", – додали в InformNapalm.

Російські військові, захоплювали Грузію InformNapalm

Російські військові, захоплювали Грузію InformNapalm

Сергій Бірюков, 29.04.1980 р.н. Лодєйне Поле. З 1986 по 1995 рік навчався в школі № 3 у м Лодєйне Поле. У 2007-2009 роках служив в 417 окремому розвідувальному батальйоні (в/ч 55034, пункт постійної дислокації – Ханкала, Чечня, Південний військовий округ) зі складу 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Також Бірюков сфотографувався біля трофейного грузинського всюдихода "Лендровера".

12 таких всюдиходів захопили російські окупанти як трофеї під час активної фази російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

Російські військові, захоплювали Грузію InformNapalm

Російські військові, захоплювали Грузію InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Донбасу зняли відео з доказом присутності новітньої російської техніки. На ролику, знятому взимку 2019 року в місті Макіївка Донецької області, видно авто сучасного комплексу радіорозвідки "ТОРН".

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