Викрали, катували і засудили в "ДНР": зниклого бійця ЗСУ "забули" і назвали дезертиром

У 2018 році боєць ЗСУ Юрій Дяченко потрапив у полон окупантів на Донбасі, де його катували і незаконно засудили до 13 років позбавлення волі. Після пропажі в Україні його звинуватили в дезертирстві і навіть не шукали.

Про це стало відомо після масштабного обміну полоненими від одного зі звільнених українців. Місцезнаходження зниклого 30-річного бійця до сих пір невідоме, повідомили на сторінці "Медійна ініціатива за права людини" в Facebook.

"Я знаходився в підвалі донецького СІЗО з червня минулого року. Весь цей час поруч зі мною був Юрій Дяченко. За його словами, того викрали в ніч з 27 на 28 липня 2018 при переході з позиції на бліндаж під Майорськом - втратив свідомість з невідомих причи, а коли прийшов до тями, був весь мокрий і брудний, ніби тягнули по землі. Перший місяць тримали Юрія окремо, катували, а потім перевели в СІЗО. Весь той час, коли я був поруч, Юра сподівався, що його прізвище є в списках СБУ на обмін, адже отримав "вирок" так званого суду терористів", – повідомив колишній військовополонений Кім Дуванов, якого бойовики передали 29 грудня 2019 року.

Зниклий Юрій Дяченко Медійна ініціатива за права людини

Виявилося, що прізвища Дяченко в списках СБУ не було взагалі. Після зникнення хлопця в 24-й окремій механізованій бригаді провели службове розслідування, яке не дало ніякого результату. Зрештою, було відкрито кримінальне провадження по самовільному залишенню частини. При цьому побратими характеризували Дяченко позитивно.

Батьки зниклого бійця шукали його півтора року, але за цей час ніхто не повідомив їм, як це робити ефективно. Відзначається, що вони не зверталися в центр СБУ щодо обміну полоненими.

"Напередодні зникнення ми з ним говорили по телефону. Вже на наступний день вранці передзвонили з його номера - хтось із його побратимів. Він повідомив, що Юра зник. Питали у нас, чи не знаємо, куди. Згодом зателефонували з військкомату, сказали, якщо не з'явиться протягом трьох днів - оголосять, самовільно залишив частину. Ми були в паніці. Дитина зникла. Ніхто нічого про нього не знає. Різні думки приходили в голову", – розповіла мама Юрія Дяченка Світлана.

Сім'я намагалася подати заяву в поліцію про зникнення людини, але спочатку поліцейські хотіли їх переправити в район, де Дяченко зник, а потім взяли, однак розслідувати так і не почали.

Про те, що Юрій живий, сім'я дізналася тільки в листопаді 2019 року. З Донецька батькам подзвонив "адвокат" і сказав, що тривають "судові засідання", де він "захищає" Юрія. Він додав, що його прізвище є в списках на обмін. Пізніше "суд" в Донецьку "засудив" Дяченко на 13 років позбавлення волі.

Останній раз Юрія Дяченка бачили в СІЗО Донецька в грудні 2019 року.

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