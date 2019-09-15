Головна Новини
15 вересня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Виконував особливо важливе завдання": офіцер ЗСУ показав, як Росія прощається з "іхтамнєтамі"

6.6т Читати матеріал російською

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав, як в Росії з почестями прощаються з "іхтамнєтамі", загиблими на війні проти українців на Донбасі.

Так, він поділився в своєму Facebook фото з відкриття одному з військових РФ меморіальної дошки в Пермському краї (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хроніки "громадянської" війни завжди можна відстежувати відкриттям меморіальних дощок кадровим військовим РФ, які загинули при виконанні особливо важливих завдань. Звичайними словами позивний "іхтамнєт". Представник 8 ОМСБр, яка брала участь в агресії проти України", – написав офіцер.

Новини
"Громадянська" війна? Спливли нові докази вторгнення Росії на Донбас
У ЗСУ показали, як Росія прощається з "іхтамнетамі"

У ЗСУ показали, як Росія прощається з "іхтамнетамі"

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Йдеться про Олексія Фетисова. На меморіальній дошці, яку повісили на будинку Чусовського індустріального технікуму написано "Загинув при виконанні особливо важливого завдання Міноборони РФ".

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курсанти з "ДНР" засвітилися на "практиці" в Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Теги
Донбас Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
30
Смішно
4
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Фейк рассчитанный на подкастрюльное пространство вислоухих.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы...когда вы хоть что то реальное покажите))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Как там тебя кацаб кацабыц, ты живой ответь пожалуйста ЦРУ, ФСБ, все хотят услышать...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel