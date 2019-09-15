"Виконував особливо важливе завдання": офіцер ЗСУ показав, як Росія прощається з "іхтамнєтамі"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав, як в Росії з почестями прощаються з "іхтамнєтамі", загиблими на війні проти українців на Донбасі.

Так, він поділився в своєму Facebook фото з відкриття одному з військових РФ меморіальної дошки в Пермському краї (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хроніки "громадянської" війни завжди можна відстежувати відкриттям меморіальних дощок кадровим військовим РФ, які загинули при виконанні особливо важливих завдань. Звичайними словами позивний "іхтамнєт". Представник 8 ОМСБр, яка брала участь в агресії проти України", – написав офіцер.

У ЗСУ показали, як Росія прощається з "іхтамнетамі" Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Йдеться про Олексія Фетисова. На меморіальній дошці, яку повісили на будинку Чусовського індустріального технікуму написано "Загинув при виконанні особливо важливого завдання Міноборони РФ".

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

У Росії "іхтамнєтам" вішають меморіальні дошки Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

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