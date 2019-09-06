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8 вересня • оновлено в 11:43
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Викликав швидку, коли перестала дихати: у Херсоні ревнивець до смерті забив дружину

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У Херсоні чоловік по-звірячому вбив дружину через зраду. Жінка два дні пролежала без свідомості.

Як повідомили у пресслужбі херсонської поліції, вбитою виявилася 44-річна місцева жителька. Її 48-річного цивільного чоловіка затримали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Експерти встановили, що у жінки була зламана щелепа, черепно-мозкова травма, переламані всі ребра, в результаті чого настав травматичний шок і смерть.

Як розповів поліцейським винуватець трагедії, два дні поспіль він випивав із дружиною, вночі ліг спати, а вона відпросилася в гості до подруги. Жінка повернулася вранці і розповіла чоловіку про зраду.

У Херсоні чоловік до смерті побив дружину

У Херсоні чоловік до смерті побив дружину

KrasnodarMedia

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Він розлютився і перестав себе контролювати: бив жінку руками і ногами. Потім поклав її на ліжко, де вона пролежала два дні. За цей час він не надав їй жодної допомоги. Викликав "швидку" тільки коли жінка перестала дихати.

Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Чоловік убив дружину через зраду

Чоловік убив дружину через зраду

Сайт пресслужби поліції Херсонській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні на пляжі знайшли труп 35-річної Олени Кулапової, яку перед вбивством зґвалтували. У вбитої жінки залишився чоловік і двоє дітей. На тілі виявили не менше 5 колото-різаних ран в області шиї та грудної клітки. Правоохоронці оприлюднили фото ймовірного вбивці і його прикмети.

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Україна Херсон
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