"Готуйся до війни!" Екс-спікер Генштабу ЗСУ дав прогноз про агресію Путіна в Європі

Російський президент Володимир Путін не стане розгортати повномасштабну війну в Україні та Європі, тому що це викличе певний негативний резонанс у самій РФ.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про готовність Росії розпочати повномасштабну війну.

"Я можу відповідально стверджувати, що в разі таких дій, втрати та наслідки для самої РФ будуть фатальними. Не думаю, що Путін ризикуватиме заради такої авантюри своїм становищем. Російський президент не готовий до таких результатів і наслідків. Ми маємо також пам'ятати, що будь-які критичні і болючі роки для Росії в результаті її агресії проти України, будуть викликати негативну відповідь росіян", – сказав він.

За словами Селезньова, заява Турчинова свідчить, що він володіє деякою інформацією, але це не значить, що Україну чекають саме такі події.

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"Якщо хочеш бачити мирну країну, готуйся до війни. Так само діють і наші військові. Рівень підготовки нашого війська у 2019 році не можливо порівняти із рівнем підготовленості 2014 року", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія активно веде підготовку до великої континентальної війни в Європі, початок якої може розгорнутися в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов на Київському безпековому форумі.

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