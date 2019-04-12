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"Готуйся до війни!" Екс-спікер Генштабу ЗСУ дав прогноз про агресію Путіна в Європі

1.3тЧитати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін не стане розгортати повномасштабну війну в Україні та Європі, тому що це викличе певний негативний резонанс у самій РФ.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про готовність Росії розпочати повномасштабну війну.

"Я можу відповідально стверджувати, що в разі таких дій, втрати та наслідки для самої РФ будуть фатальними. Не думаю, що Путін ризикуватиме заради такої авантюри своїм становищем. Російський президент не готовий до таких результатів і наслідків. Ми маємо також пам'ятати, що будь-які критичні і болючі роки для Росії в результаті її агресії проти України, будуть викликати негативну відповідь росіян", – сказав він.

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За словами Селезньова, заява Турчинова свідчить, що він володіє деякою інформацією, але це не значить, що Україну чекають саме такі події.

"Готуйся до війни!" Екс-спікер Генштабу ЗСУ дав прогноз про агресію Путіна в Європі

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"Якщо хочеш бачити мирну країну, готуйся до війни. Так само діють і наші військові. Рівень підготовки нашого війська у 2019 році не можливо порівняти із рівнем підготовленості 2014 року", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія активно веде підготовку до великої континентальної війни в Європі, початок якої може розгорнутися в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов на Київському безпековому форумі.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Особи
Владислав СелезньовОлександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
ООСУкраїнаГенеральний штаб ЗСУЗСУвійнаРНБО
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Помню как это ЧМО обещало "насмерть стоять" в Крыму ... Не выстоял видимо
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Наоборот. Большинство россиян жаждут чтобы путло разбомбило Украину. Рашинская быдломасса всерьез верит что тут одни фашисты и биндеры остались. Которых надо уничтожить.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Герасименко Наталия, Судя по твоему высеру , так и есть))
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Юг Руси
Юг Руси
Хохлики, вы уж определитесь - война или не война!? 🤣🤣🤣 Чешут хохлатым по ушам, а они и рады уши развесить 🤣
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