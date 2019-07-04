"Військовий "Зоопарк": опубліковані нові докази вторгнення Росії на Донбас

Волонтери знайшли нові докази того, що Росія ще в 2014 році перекидала на Донбас свої військові комплекси 1Л259 "Зоопарк-1".

Про це повідомляє портал InformNapalm, який вивчив дані профілю у соціальних мережах спортсменки Мар'яни Наумової, яка публікувала фото російської техніки.

"24 жовтня 2014 року по трасі H-21 через окуповану Макіївку рухалася колона з технікою. У кадр відеореєстратора одного з місцевих жителів потрапив і російський радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки і цілевказівки 1Л259 "Зоопарк-1". Саме машини з цього комплексу і були пізніше також зафіксовані Мар'яною Наумовою, яка після повернення з окупованого Донбасу завантажила фото зі своєї поїздки в альбом від 4 листопада 2014 року", – відзначили волонтери.

Відзначається, що на фото зображений перший з відомих випадків фіксації всього комплексу, до складу якого входить: радіолокаційна станція 1Л259 на шасі МТ-ЛБу, машина технічного обслуговування (МТО, 1І30) на автомобілі Урал-43203 для проведення регламентних і ремонтних робіт, електростанція ЕД30 – Т230П-1 РПМ1 на причепі 2-ПН-2.

"Нас також зацікавив тактичний знак на двері автомобіля Урал-43203. Він майже ідентичний з одним із тактичних знаків 136-й омсбр ВС РФ (в/ч 63354 м Буйнаксбк, Республіка Дагестан) з однією лише різницею – дзеркальне положення. Це можна пояснити перевернутим трафаретом при нанесенні знака", – пояснили волонтери.

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Портал підкреслює, що в сучасних російських бригадах комплекс "Зоопарк-1" входить до складу батареї управління і артилерійської розвідки, яка за штатом повинна мати 3 таких комплекси.

"До складу 136-ї омсбр також входить батарея управління та артилерійської розвідки, тому у нас є підстави вважати, що комплекс "Зоопарк-1", який зафіксували в Макіївці, був відправлений саме зі штату цієї бригади, ймовірно, разом з технічними фахівцями цієї бригади. І на це вказує не лише тактичний знак, а й інші факти численних OSINT-досліджень", – додали в InformNapalm.

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Комплекси 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбасі InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ показали докази використання забороненого Женевською конвенцією зброї терористами на Донбасі в зоні ООС.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!