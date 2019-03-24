Військовий корабель Франції прибув до Одеси: що відбувається

Корабель французьких ВМС M653 Capricorne 23 березня увійшов у морський торговельний порт Одеси для участі у навчаннях з кораблями ВМС України за програмою PASSEX.

Про це повідомляє Генштаб ВСУ. "Мінний тральщик класу Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франції, країни-члена НАТО, з метою навчання з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX і підтримки двостороннього французько-українського співробітництва у військово-морській сфері та безпеки на морі, зайшов у Одеський морський торговельний порт 23 березня 2019", – йдеться в заяві.

Відзначається, що корабель належить до мінних мисливців класу Eridan. Увійшов до складу ВМС Франції у серпні 1987 року. Повна водотоннажність 625 тонн. Довжина 52 метри, ширина 9, осадка 3,8 метра.

M653 Capricorne Twitter MarSeaMare

Максимальна швидкість на дизельному двигуні - 18 вузлів, при патрулюванні на електромоторах - 7 вузлів. Екіпаж складається з 49 осіб (5 офіцерів).

Корабель оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння – 20 мм гармата Giat 20F2 і три кулемети. На борту також радіолокаційна станція і гідроакустичні системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький військовий корабель M653 Capricorne, який пристосований до знищення мін, увійшов у Чорне море 21 березня.

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