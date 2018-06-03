Військовий експерт пояснив, навіщо Путіну насправді Кримський міст

Головною метою Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексувати Крим і територію РФ, є збільшення потоку транспорту на півострів, щоб тим самим "підвищити стійкість анексії".

Про це заявив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, в цілому Кримський міст за призначенням може виконувати найрізноманітніші функції, незважаючи на те, що його будівництво викликало багато запитань у інженерно-технічному відношенні.

Він зазначив, що питання, пов'язані з надійністю споруди, перетворилися в якусь гру в вгадайку: встоїть або впаде? Однак фактично стабільність утримання Криму окупантами багато в чому залежала від транспортної інфраструктури та повідомлення з ним з боку Росії.

"Я допускаю, що міст повинен був зняти напругу в цьому питанні для агресора, тобто різко збільшити транспортний потік на анексовані територію і, таким чином, підвищити стійкість анексії. Але насправді міст поки експлуатується в аварійному режимі, повноцінні випробування його як складної технічної будівлі не проводилися. Знаючи рівень російських технологій, у мене дуже багато питань з приводу його прямого використання", - наголосив Машовець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській академії наук визнали, що Кримський міст через Керченську протоку будувати не можна було, так як це небезпечно з точки зору будівельних норм і правил.