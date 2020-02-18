Військові Росії пішли в атаку на Луганщині: з'явилася реакція СБУ

СБУ почала досудове розслідування за фактом обстрілу українських позицій збройними формуваннями РФ вранці 18 лютого в Луганській області.

"Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області", – повідомила пресслужба відомства.

Слідчі СБУ встановили, що близько шостої години ранку окупанти почали обстріл з забороненого "Мінськом" великокаліберного озброєння в районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний.

Також терористи зробили спробу прориву через лінію розмежування – один боєць ЗСУ загинув, ще четверо поранені.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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