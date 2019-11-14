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14 листопада • оновлено в 15:41
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Військова загроза зростає: у Міноборони назвали новий плацдарм агресії Росії

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У Чорному та Азовському морях постійно зростають військові загрози для України з боку Російської Федерації. Так, країна-агресорка перешкоджає свободі судноплавства та розвитку української морської індустрії.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками 3 Міжнародної конференції з морської безпеки в Одесі.

"Військові морські загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна в цьому Росія. Водночас вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства й розвитку морської індустрії", – зазначив він.

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Кораблі Росії в Чорному морі

Укрінформ

Загороднюк також підкреслив, що вирішити ці проблеми без посилення ВМС ЗСУ неможливо і нагадав, що Росія періодично влаштовує провокації в акваторії Чорного і Азовського морів.

"Росія блокує значні ділянки акваторії, починає навчання, які насправді потрібні для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судноплавству", – цитує слова чиновника пресслужба Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Скадовськ Херсонської області на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові. Про це попередили морські піхотинці, які несуть там службу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Скадовск Херсонской области на админгранице с оккупированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные. Об этом предупредили морские пехотинцы, которые несут там службу.". Вы в натуре больные...Какая на х р е н дыра в Скадовске....1500 км общей границы бывшего одного государства.... Дыра там как раз на эти 1500 км....
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