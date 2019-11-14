Військова загроза зростає: у Міноборони назвали новий плацдарм агресії Росії

У Чорному та Азовському морях постійно зростають військові загрози для України з боку Російської Федерації. Так, країна-агресорка перешкоджає свободі судноплавства та розвитку української морської індустрії.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками 3 Міжнародної конференції з морської безпеки в Одесі.

"Військові морські загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна в цьому Росія. Водночас вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства й розвитку морської індустрії", – зазначив він.

Кораблі Росії в Чорному морі Укрінформ

Загороднюк також підкреслив, що вирішити ці проблеми без посилення ВМС ЗСУ неможливо і нагадав, що Росія періодично влаштовує провокації в акваторії Чорного і Азовського морів.

"Росія блокує значні ділянки акваторії, починає навчання, які насправді потрібні для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судноплавству", – цитує слова чиновника пресслужба Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Скадовськ Херсонської області на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові. Про це попередили морські піхотинці, які несуть там службу.

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