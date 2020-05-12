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12 травня • оновлено в 17:10
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Війська Росії готували загострення на Донбасі під прикриттям 9 Травня – розвідка

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Головне управління розвідки дізналося про те, що командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, 9 травня під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, в тому числі з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів.

Війська Росії на Донбасі

Війська Росії на Донбасі

"Вчасно"

При цьому, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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