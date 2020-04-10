Війська Путіна напали на ЗСУ, розв'язавши кривавий бій: багато поранених

У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів російських найманців 9 квітня загинув один український герой, двоє захисників отримали поранення.

Водночас такі злочинні дії не залишилися без адекватної відсічі – у відповідь наші підрозділи знищили одного російського окупанта й ще одного поранили. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації скоїли 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять із яких – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібру. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі 9 квітня загинув захисник України

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ:

біля Павлополя – з мінометів калібру 82 мм (п’ять мін), автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм (чотири міни), зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

тричі біля Красногорівки й Новомихайлівки – зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї;

двічі поряд із Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Пищевика – з гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів;

біля Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Богданівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України:

тричі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Хутора Вільного, Новолуганського, Новоолександрівки та Попасної – з мінометів 82-го калібру (18 мін), а також із автоматичних станкових гранатометів;

двічі в районі Кримського – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї;

поруч із Новгородським – з протитанкового ракетного комплексу.

Ситуація в зоні ООС 9 квітня mediarnbo.org

Крім цього, з початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вже двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, по позиціях у районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки – з мінометів калібру 82 мм.

"У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За нинішню добу втрат серед українських захисників немає", – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Там додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу українських захисників не зафіксовано. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уночі четверга, 9 квітня, російські окупаційні війська на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Красногорівки й Новомихайлівки, однак нарвалися на потужну відсіч.

На Луганщині під час обстрілу з боку терористів 9 квітня загинув боєць 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лєший".

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