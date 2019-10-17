На голову впав самогубець: в Польщі сталася страшна подія з українцем

У Польщі намагаються врятувати українця Руслана Продченко, на якого впав самогубець. В результаті хлопець отримав важку черепно-мозкову травму і 18 днів перебував у комі.

Про це OBOZREVATEL розповіли рідні Руслана, зараз він прийшов до тями і вони сподіваються, що він зможе встати на ноги і продовжити навчання. "Увечері 22 вересня Руслан з друзями вийшов прогулятися. Вони зайшли в McDonald's, а потім сіли на лавочку недалеко від нього. З даху стрибнув самогубець. Більше ніхто не постраждав, тільки наш син", – розповідає мама постраждалого Ірина Продченко.

Руслан Продченко з мамою. Фото мама підписала: "Моя опора і надія" ОК

Сам Руслан родом з Херсонської області, навчався в Херсонському ліцеї з поглибленим вивченням математики та фізики. Він мріяв після школи вступити до вузу в Польщі. Також Руслан займається спортом: захоплюється баскетболом, і щовечора виходив на пробіжку, займався на вуличних тренажерах.

Руслан мріяв після школи вступити до вузу в Польщі Facebook Ірини Продченко

"Він навчався в Варшаві у Вищій школі фінансів, вивчав економіку і бізнес. Ми з чоловіком теж приїхали сюди працювати, щоб оплачувати навчання сина. Він повинен був вже йти на другий курс, і ось трапилася така біда. Я зараз доглядаю за Русланом і не можу працювати, тільки чоловік працює водієм", – каже мама студента.

Польські лікарі сподіваються, що Руслан зможе повернутися до нормального життя і навіть продовжити навчання. Але він має пройти тривале лікування і реабілітація.

Польські лікарі сподіваються, що Руслан зможе вчитися zrzutka.pl

В українця видалена частина кори головного мозку, а також пошкоджено зір на правому оці. "Він дуже погано бачить правим оком і злегка косить. Але він рухається, слава Богу. Зараз у нього сильні головні болі і від цього болить все тіло. Йому ще потрібна операція – треба буде вставляти спеціальну пластину, щоб закрити череп. І звичайно, тривала реабілітація", – каже Ірина Продченко.

Зараз в Польщі відкрито рахунок, на який українці, які живуть у Польщі, збирають гроші.

Місце, де сталася трагедія Гугл мапи

З необхідних 100 тисяч злотих поки зібрана третина суми. Також є картка мами Руслана, куди українці можуть перераховувати допомогу. (Приватбанк №5168742602568671 Продченко Ірина).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL

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У Польщі менеджер піцерії побив українського актора Юрія Марка, який деякий час працював там і прийшов за розрахунком.

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