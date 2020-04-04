Вийшли на замовника: Трепак повідомив про прорив розслідування в справі Гандзюк

Кілька місяців тому у справі вбивства української активістки Катерини Гандзюк був зроблений прорив.

Слідство змінило стратегію і тактику розслідування, розповів в інтерв'ю "Українській правді" колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Ми фактично пішли шляхом Катерини Гандзюк – "підняли" всі справи про злочини, які вона викривала як громадський активіст. Побачили, що, а точніше хто об'єднує ці злочини. І коли склали штучно розкидану юридичну конструкцію в єдине ціле, то чітко вималювалася злочинна організація, яка діяла на території Херсонської області", – повідомив він.

Віктор Трепак

Трепак додав, 13 членам злочинної групи повідомили підозри, а деяких взяли під варту.

"Був затриманий і екстрадований в Україну Олексій Левін. Впритул "підійшли" до замовника нападу на Катерину Гандзюк. За нашим клопотанням суд продовжив терміни розслідування по цій справі до кінця липня, оскільки попередня група прокурорів і слідчих залишила нам у "спадок" всього 17 днів на розслідування", – підкреслив він.

Однак, на його думку, через зміну керівництва в ГПУ справу Гандзюк може забуксувати.

"У будь-якому випадку замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть вже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи", – резюмував він.

Нагадаємо, що 27 березня заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Катерини Гандзюк розкритикував нового генпрокурора Ірину Венедіктову за дії з розслідування вбивства його дочки.

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