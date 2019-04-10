Вийшли без втрат! ЗСУ потужно відповіли на удари терористів на Донбасі

На Донбасі 9 квітня російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики випустили 31 міну калібру 120 і 82 мм у бік українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр ООС.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Деловая столица"

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Павлопіль, Піски, Широкине, Гнутове, Авдіївка, Верхньоторецьке.

Чотири обстріли були проведені бойовиками в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населених пунктів Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, одного окупанта знищили, чотирьох поранили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео навчань артилеристів Збройних сил України. Вони проходять у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі на тиждень.

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