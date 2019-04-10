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Вийшли без втрат! ЗСУ потужно відповіли на удари терористів на Донбасі

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На Донбасі 9 квітня російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики випустили 31 міну калібру 120 і 82 мм у бік українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр ООС.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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ЗСУ потужно відповіли на удари терористів на Донбасі

"Деловая столица"

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Павлопіль, Піски, Широкине, Гнутове, Авдіївка, Верхньоторецьке.

Чотири обстріли були проведені бойовиками в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населених пунктів Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-4.

ЗСУ потужно відповіли на удари терористів на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, одного окупанта знищили, чотирьох поранили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео навчань артилеристів Збройних сил України. Вони проходять у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі на тиждень.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Компасов Джип
Компасов Джип
Давно что-то борта с обрубками в Киеве не было...
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Украины Историк
Украины Историк
Ну не умеют в ДНР совсем стрелять! !!! Сколько не пуляют из запрещенного оружия - все мимо!!! А зато хоробрые большезадые прятальщики в окопах, шо не стрельнут з рогатки, так полно загыблых!!!
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