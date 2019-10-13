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13 жовтня • оновлено в 20:52
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Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

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У зоні проведення ООС на Донбасі в неділю, 13 жовтня, жоден захисник України не постраждав.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил. При цьому з початку доби терористи "Л/ДНР" 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи здійснили 6 обстрілів:

  • тричі неподалік Новолуганського у напрямку Доломітного - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

  • поблизу Світлодарська у напрямку Лозового - з автоматичних станкових гранатометів;

  • поблизу Золотого у напрямку Золотого-5 - з великокаліберних кулеметів;

  • в районі Південного по напрямку ім.Гагаріна - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Новини
За 100 метрів від ЗСУ: з'явилися фото з бліндажа терористів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків у напрямку Лозівського.

Війна на Донбасі, ілюстрація

Війна на Донбасі, ілюстрація

прямий

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 12 жовтня через мінометні обстріли з боку бойовиків двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення і бойові травми.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Тег
Новини Донбасу
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не свистите свиньи, дохнут ваши ВСУшные алкаши каждый день пачками,об этом волонтёры свидомитые стонут каждый день.
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