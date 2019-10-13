Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

У зоні проведення ООС на Донбасі в неділю, 13 жовтня, жоден захисник України не постраждав.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил. При цьому з початку доби терористи "Л/ДНР" 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи здійснили 6 обстрілів:

тричі неподалік Новолуганського у напрямку Доломітного - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

поблизу Світлодарська у напрямку Лозового - з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Золотого у напрямку Золотого-5 - з великокаліберних кулеметів;

в районі Південного по напрямку ім.Гагаріна - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків у напрямку Лозівського.

Війна на Донбасі, ілюстрація прямий

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 12 жовтня через мінометні обстріли з боку бойовиків двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення і бойові травми.

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