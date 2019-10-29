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29 жовтня • оновлено в 08:03
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Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

1.4т Читати матеріал російською

Жоден український воїн не постраждав в результаті бойових дій, що розгорнулися на Донбасі в понеділок, 28 жовтня.

За добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Нацкорпус vs Зеленський: чого вимагають добровольці у Золотому

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:

  • двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • два рази біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногоровки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

  • біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів:

  • п'ять разів у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

  • поблизу Луганського – з АГС;

  • неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

  • у Травневому – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" зганьбилися новим фейком про Україну.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где прочитать про успехи...ВСУ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые это хорошо что вчера ни одного украинца не убили?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
филипп филипыч, это феерическая фантастическая победа
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