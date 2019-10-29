Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав в результаті бойових дій, що розгорнулися на Донбасі в понеділок, 28 жовтня.
За добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:
двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
два рази біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногоровки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів:
п'ять разів у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
поблизу Луганського – з АГС;
неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
у Травневому – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" зганьбилися новим фейком про Україну.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".