Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав в результаті бойових дій, що розгорнулися на Донбасі в понеділок, 28 жовтня.

За добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:

двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногоровки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів:

п'ять разів у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

поблизу Луганського – з АГС;

неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

у Травневому – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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