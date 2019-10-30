Війна за незалежність України: 'Л/ДНР' змінили тактику після початку відведення військ

Жоден український воїн не був убитий або поранений в результаті бойових дій на Донбасі 29 жовтня. При цьому інтенсивність обстрілів з боку терористів знизилася.

Всього 29 жовтня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

у Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів:

тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня українська сторона почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.

У псевдореспубліке "ЛНР" також заявили про початок розведення сил і засобів в Золотому.

При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які знаходяться в Золотому, не порушують законів України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!