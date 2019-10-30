Війна за незалежність України: 'Л/ДНР' змінили тактику після початку відведення військ

Жоден український воїн не був убитий або поранений в результаті бойових дій на Донбасі 29 жовтня. При цьому інтенсивність обстрілів з боку терористів знизилася.
Всього 29 жовтня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:
неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
у Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів:
тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.
З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня українська сторона почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.
У псевдореспубліке "ЛНР" також заявили про початок розведення сил і засобів в Золотому.
При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які знаходяться в Золотому, не порушують законів України.
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