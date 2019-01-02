Війна за незалежність: терористи зійшлися в жорстких боях зі ЗСУ

З початку поточної доби, 2 січня, до 18:00 російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, але ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, окупанти підключили навіть снайпера в районі селища Піски на донецькому напрямку, але забороненої зброї цього разу не використовували.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Свободний на луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на донецькому напрямку і населеного пункту Водяне на маріупольському напрямку", — написано у зведенні.

У відповідь на обстріли терористів захисникам України довелося застосувати чергові вогневі засоби. В ООС зазначили, що ситуація на фронті залишається під контролем українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що в кінці грудня терористи на короткий час припиняли обстріл позицій ЗСУ, після Нового року вони активізувалися з новою силою. Так, 1 січня на Донбасі загинув один боєць ОС, ще двоє отримали поранення.