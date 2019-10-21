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21 жовтня • оновлено в 08:07
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/ Розслідування

Війна за незалежність: "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої, ЗСУ вистояли

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У неділю, 20 жовтня, на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook. При цьому терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 12 разів, застосувавши озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю.

Позиції захисників ЗСУ були обстріляні в районах таких населених пунктів: Богданівка, Водяне, Павлопіль, Пищевик, Невельське, Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Славне, Кримське, Золоте-4, Оріхове.

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З початку доби 21 жовтня станом на 7 ранку окупанти вже тричі відкрили вогонь в бік ЗСУ. Втрат не зафіксовано.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрана легітимна українська влада.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Первая строчка просто убила))..Гудкова писала?))
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Громозека Иван
Громозека Иван
А война за независимость ЛДНР от Украины или Украины от ЛДНР???
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Понимаю,когда атака,а как понять,что при обстрелах "выстояли"?
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