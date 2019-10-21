Війна за незалежність: "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої, ЗСУ вистояли

У неділю, 20 жовтня, на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook. При цьому терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 12 разів, застосувавши озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю.

Позиції захисників ЗСУ були обстріляні в районах таких населених пунктів: Богданівка, Водяне, Павлопіль, Пищевик, Невельське, Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Славне, Кримське, Золоте-4, Оріхове.

З початку доби 21 жовтня станом на 7 ранку окупанти вже тричі відкрили вогонь в бік ЗСУ. Втрат не зафіксовано.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрана легітимна українська влада.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!