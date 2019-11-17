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17 листопада • оновлено в 19:56
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/ Розслідування

Війна за незалежність: "Л/ДНР" підло напали на українських захисників

2.5т
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Терористи "Л/ДНР" протягом доби, 17 листопада, 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook. Уточнюється, що терористи використовували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Карта ООС за 17 листопада

Карта ООС за 17 листопада

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", – підкреслили в ООС.

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Зокрема, "Л/ДНР" тричі обстріляли позиції українських військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

прямий

  • Неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;

  • Біля Луганського – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • Неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" терористи скоїли ще три обстріли:

  • Біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • Поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • Поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

Військові уточнили, що тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Як писав OBOZREVATEL, 16 листопада терористи 9 разів порушили режим припинення вогню, незважаючи на розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське.

Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Шаровары полные?
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ttt ta
ttt ta
"из противотанковых ракетных комплексов" - из джавелинов что ли?
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
напали и покусали ? надо же ...
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