Війна на Донбасі: з'явилися хороші новини в день захисника України

На Донбасі під час бойових дій 13 жовтня бойовики провели серію обстрілів позицій Об'єднаних сил, проте в результаті ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Війна за незалежність України

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Протягом поточної доби в результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було", – йдеться в повідомленні військових.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів:

двічі поблизу Пєсков – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлопіля – з міномета калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;

неподалік від Чермалика – зі станкових автоматичних гранатометів;

поблизу Харчовика – з великокаліберних кулеметів;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 14 обстрілів:

шість разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази в районі Золотого – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Світлодарська та Попасної – з автоматичних станкових гранатометів;

близько Зайцево – з озброєння БМП-1;

в районі Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

При цьому протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріли:

двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського – з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксований ворожий обстріл з РПГ і стрілецької зброї в районі Хутора Вільного.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в ОС повідомили хороші новини з Донбасу.

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