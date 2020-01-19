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20 січня • оновлено в 00:32
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Під Золотим поранили терориста "в чині": стали відомі масштабні втрати "Л/ДНР"

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Терористи "Л/ДНР" у суботу, 18 січня, понесли суттєві втрати на Донбасі: мінімум 2 ліквідованих і 6 поранених бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Twitter 19 січня повідомив український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов.

Він розповів, що після обстрілу району під Золотим (Луганщина) в обллікарню екстрено привезли "недобитого "орка в чині" (рідкість з літа)".

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Ілюстрація. Озвучені втрати терористів на Донбасі

Ілюстрація. Озвучені втрати терористів на Донбасі

Соцмережі

Під Золотим поранили терориста "в чині": стали відомі масштабні втрати "Л/ДНР"

Скріншот

Нагадаємо, штаб ООС звинуватили у брехні через обстріл Золотого. Заявляється, що військові відзвітували про порушення режиму тиші біля населеного пункту Горіхове (сусідній із селищем), однак нібито промовчали про Золоте, тому що це ділянка розведення.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про ліквідацію на Донбасі ще одного бійця "Л/ДНР" – Дениса Медведєва (Трухіна). Окупанта застрелив його товариш.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Олександр Чорнов
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять всплыла эта сво лочь, по га нь и недочеловек чернов. Только в Украине могут этого пас кудника называть врачем. В 14 году , работая в больнице Донецка, это чмо подсыпало яд своим пациентам, и когда его раскрыли - убежал в Украину! Но * сколь верёвочке не виться, а совьёшься ты в петлю*
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Этот пи д-ар чернов соврет - Штырлиц отдыхает!
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