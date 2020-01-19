Під Золотим поранили терориста "в чині": стали відомі масштабні втрати "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР" у суботу, 18 січня, понесли суттєві втрати на Донбасі: мінімум 2 ліквідованих і 6 поранених бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Twitter 19 січня повідомив український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов.

Він розповів, що після обстрілу району під Золотим (Луганщина) в обллікарню екстрено привезли "недобитого "орка в чині" (рідкість з літа)".

Ілюстрація. Озвучені втрати терористів на Донбасі Соцмережі

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Нагадаємо, штаб ООС звинуватили у брехні через обстріл Золотого. Заявляється, що військові відзвітували про порушення режиму тиші біля населеного пункту Горіхове (сусідній із селищем), однак нібито промовчали про Золоте, тому що це ділянка розведення.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про ліквідацію на Донбасі ще одного бійця "Л/ДНР" – Дениса Медведєва (Трухіна). Окупанта застрелив його товариш.

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