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29 грудня • оновлено в 08:54
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Виїхали! В "ЛНР" анонсували початок обміну полоненими

4.2т
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Вранці в неділю, 29 грудня, в терористичній "ЛНР" заявили, що представники "республіки" виїхали на пункт пропуску "Майорськ" разом з утримуваними особами для обміну полоненими з українською стороною.

Зокрема, таку заяву зробила так званий керівник робочої групи з обміну полонених "ЛНР" Ольга Кобцева, повідомляє "РИА Новости".

Вона цинічно висловила надію, що Київ "до кінця виконає свої зобов'язання".

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Новини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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