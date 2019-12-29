Виїхали! В "ЛНР" анонсували початок обміну полоненими

Вранці в неділю, 29 грудня, в терористичній "ЛНР" заявили, що представники "республіки" виїхали на пункт пропуску "Майорськ" разом з утримуваними особами для обміну полоненими з українською стороною.
Зокрема, таку заяву зробила так званий керівник робочої групи з обміну полонених "ЛНР" Ольга Кобцева, повідомляє "РИА Новости".
Вона цинічно висловила надію, що Київ "до кінця виконає свої зобов'язання".
Обмін полоненими
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
28 грудня ввечері Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.
У ГПУ запевнили, що судовий розгляд щодо "беркутівців" буде продовжено.
Під СІЗО, де знаходилися підозрювані, зібралися противники їх видачі у рамках обміну "Л/ДНР". Мережа також відповіла потужною реакцією.
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