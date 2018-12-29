Знімала золото з дітей: у Житомирі вихователька втрапила у скандал

Поліція затримала 23-річну виховательку одного з дитячих садків Житомира, яка знімала золоті прикраси зі сплячих дітей ясельної групи.

Вкрадені сережки і підвіски жінка здавала в ломбарди за 200 – 300 грн, повідомила прес-служба ГУНП Житомирщини.

На сполох забили батьки однієї з дівчаток, які помітили, що їхня дочка повернулася з садка з однієї сережкою. Спочатку думали — загубила. Але незабаром інші батьки почали розповідати, що їхні діти також поверталися додому без підвісок або з однією сережкою у вушку.

Випадок стався в одному з дитсадків Житомира Google. Maps

В результаті оперативники карного розшуку в одному з ломбардів знайшли прикрасу, яка зникла у дитини. З'ясувалося, що її здала вихователька дитсадка.

Свою провину жінка визнала повністю, зазначивши, що знімала золото, поки діти спали. За словами виховательки, на крадіжку її штовхнули боргові зобов'язання. На сьогодні поліція підозрює жінку у п'яти крадіжках.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві у дитсадку жорстко познущалися з дитини. Дівчинка боялася зізнатися в тому, що трапилося.