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1 червня • оновлено в 13:46
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Виходив на зв'язок: спливли подробиці про викрадення українського військового на адмінкордоні з Кримом

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Військовослужбовець Євген Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок.

Як повідомляє УНН із посиланням на власні джерела, чоловік дзвонив своєму товаришеві по службі.

За інформацією журналістів, Добринський близько 11 ранку повідомив йому, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму, але не знає, де саме.

На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового

На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового

УНН

Нагадаємо, що в районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з анексованим Кримом викрали українського військового. Це сталося прямо під час служби бійця на спостережному посту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що стало відоме ім'я й деталі викрадення військового ЗСУ на адмінкордоні з Кримом

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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