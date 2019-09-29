"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

На окупованому Донбасі заріс папороттю спорожнілий стадіон "Шахтар", який знаходиться в Донецьку.
Відповідне фото на своїй сторінці в Twitter опублікував користувач Віталій Барабаненко. "Донецьк. Стадіон "Шахтар". Краща реклама "русского міра", – написав він у підписі до знімка.
"Мертвечиною віє від Росії", "Всюди цвіте папороть. Чекаємо чудес", – відповіли в коментарях.
Ілюстрація. Окупований Донецьк
ОстроВ
Водночас, один із коментаторів додав, що стадіон "Шахтар" і до війни був закритий.
"Ну тут потрібно уточнити, що він до початку війни не використовувалася протягом кількох років і готувався до зносу чи капітальної реконструкції", – нагадав користувач під ніком Smart Trump.
twitter.com/baraban088
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Донецьк. Стадіон "Шахтар". Краща реклама "русского мира" ... pic.twitter.com/V9gqnyhWl0- Віталій Барабаненко (@ baraban088) September 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої при "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.
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