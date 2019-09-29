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30 вересня • оновлено в 06:04
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"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

16.9т Читати матеріал російською

На окупованому Донбасі заріс папороттю спорожнілий стадіон "Шахтар", який знаходиться в Донецьку.

Відповідне фото на своїй сторінці в Twitter опублікував користувач Віталій Барабаненко. "Донецьк. Стадіон "Шахтар". Краща реклама "русского міра", – написав він у підписі до знімка.

"Мертвечиною віє від Росії", "Всюди цвіте папороть. Чекаємо чудес", – відповіли в коментарях.

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Ілюстрація. Окупований Донецьк

Ілюстрація. Окупований Донецьк

ОстроВ

Водночас, один із коментаторів додав, що стадіон "Шахтар" і до війни був закритий.

"Ну тут потрібно уточнити, що він до початку війни не використовувалася протягом кількох років і готувався до зносу чи капітальної реконструкції", – нагадав користувач під ніком Smart Trump.

"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

twitter.com/baraban088

"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

Скріншот

"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

Скріншот

"Віє мертвечиною": з'явилися сумні фото з окупованого Донецька

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої при "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Теги
фотографии Донбас Новини Донбасу ДНР Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное что триперными хох-ла-ми и свидомитыми тварями не пахнет.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Драго Кувалда, сам то ты к этому запаху, по всей видимости, привык, утырок поХ..ловский.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинский мир...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Петрова Ольга, на Украине каждый день мосты разрушаются , и без участия русского мира ,войны или стихийных бедствий!))))
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Кор Павел
Кор Павел
BROTHER FOREST, сами разрушили твари, а теперь воют
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