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"Відрізали вухо і ніс": ветеран АТО нажахав розповіддю про звірства "Л/ДНР"

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Ветеран АТО Олександр Кононко в 2014 році втратив брата на війні на Донбасі. Сергія по-звірячому вбили терористи "Л/ДНР".

Як розповів захисник України в інтерв'ю "Цензору", його брат у складі батальйону "Айдар" воював у районі Новосвітлівки (Луганська область), але 26 серпня одержав осколкове поранення.

По дорозі до медиків п'ятеро бійців "повернули не туди" і потрапили в засідку. Трьох убили, а одного окупанти повернули українській стороні.

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Сергій Кононко

Сергій Кононко

censor.net.ua

"Мого брата замучили в полоні. З моменту його смерті до моменту, коли ми його тіло забрали, пройшло десь півтора місяці. Тіло ми забрали в грудні, значить, десь у середині жовтня він помер. Вухо ліве було відрізане. Ніс відрізаний. Добили його кульовим у голову", – розповів Кононко.

Олександр Кононко

Олександр Кононко

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українські захисники на Донбасі знищили бліндаж окупантів. У результаті ворог втратив дві людини убитими і ще двох пораненими.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Те ухо и нос отрезали. Эти мальчика распяли и бабушку изнасиловали. Совпадение? Не думаю
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васильевич василий
васильевич василий
Отрезали хвост
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кстати а куда подевался безухий ХЕРой майдана?
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