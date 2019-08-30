"Відпочиньте від хайпу": адвокат українських моряків жорстко висловився про обмін

Адвокат Микола Полозов, який захищає захоплених ФСБ Росії українських моряків, заявив, що група адвокатів надасть офіційний коментар щодо ймовірного звільнення підзахисних тоді, коли "всі необхідні факти будуть підтверджені".

"У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами деяких осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів, офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо цих обставин. Насамперед, в інтересах своїх підзахисних", – написав Полозов у Facebook.

Микола Полозов дав коментар Facebook Микола Полозов

"Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію", – додав адвокат.

Крім того, він закликав свого колегу українського адвоката Валентина Рибіна "утриматися від нескінченних недоречних коментарів щодо т. зв. "Обміну".

"Закликаю хоч на мить відволіктися від лову хайпу на складну тему. Подумайте про почуття рідних та близьких військовополонених і політв'язнів. Дякую", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною та Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. "Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, викликаний посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", – йдеться в зверненні.

Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Всі подробиці можна прочитати тут.

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