Відомий український волонтер загинула в ДТП. Фото

У ДТП в Чернігівській області загинула відомий український волонтер Марина Шеремет.

Трагедія сталася 30 червня, повідомили в Facebook волонтер Юліана Березуцька.

"Не стало гідної, хорошої, чуйної Марини Шеремет. Громадянка з великої літери, волонтер, людина, яка любила життя і вчила його любити інших", – написала вона.

Користувач соцмережі Margo White повідомила подробиці ДТП з Шеремет. Вона розповіла, що аварія сталася в районі села Носівка нібито через те, що машина на швидкості злетіла в кювет і врізалася в дерево. В результаті чого авто розбилося повністю.

Шеремет отримала удар головою об бічне скло. Разом з жінкою їхав її чоловік. У нього черепно-мозкова травма і травма руки. Зараз він знаходиться в реанімації.

Марина Шеремет Facebook

За словами Margo White, у поліції поки немає версій про причини аварії.

"Поліцію викликали проїжджаючі мимо, скільки вони там були поки невідомо, і як швидко Марина померла скаже тільки судмедекспертиза", – відмічено в повідомленні.

Марина Шеремет Facebook

Марина Шеремет Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року невідомі скоїли напад на волонтера Марину Шеремет. Пізніше вона розповіла, що знаходиться в поганому стані в лікарні.

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