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Відомий український волонтер загинула в ДТП. Фото

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У ДТП в Чернігівській області загинула відомий український волонтер Марина Шеремет.

Трагедія сталася 30 червня, повідомили в Facebook волонтер Юліана Березуцька.

"Не стало гідної, хорошої, чуйної Марини Шеремет. Громадянка з великої літери, волонтер, людина, яка любила життя і вчила його любити інших", – написала вона.

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Користувач соцмережі Margo White повідомила подробиці ДТП з Шеремет. Вона розповіла, що аварія сталася в районі села Носівка нібито через те, що машина на швидкості злетіла в кювет і врізалася в дерево. В результаті чого авто розбилося повністю.

Шеремет отримала удар головою об бічне скло. Разом з жінкою їхав її чоловік. У нього черепно-мозкова травма і травма руки. Зараз він знаходиться в реанімації.

Марина Шеремет

Марина Шеремет

Facebook

За словами Margo White, у поліції поки немає версій про причини аварії.

"Поліцію викликали проїжджаючі мимо, скільки вони там були поки невідомо, і як швидко Марина померла скаже тільки судмедекспертиза", – відмічено в повідомленні.

Марина Шеремет

Марина Шеремет

Facebook

Марина Шеремет

Марина Шеремет

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року невідомі скоїли напад на волонтера Марину Шеремет. Пізніше вона розповіла, що знаходиться в поганому стані в лікарні.

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Тема
ДТП
Місце
УкраїнаЧернігів
Тег
волонтерство
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Не так всё было... каклуха подрабатывала плечевой на трассе , добывала гроши для захистников окраинушки , ну и попала под машину.
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Никифоров Константин, здохни тварина...
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Белый господин
Белый господин
Плохо, когда баба с автоматом...
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Немного не так было , каклуха подрабатывала на трассе , добывала гроши для захистников окраинушки и попала пьяная под авто, вот и всё.
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