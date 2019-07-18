Відмивали сотні мільйонів: СБУ накрила угруповання "фінансових ділків"

Співробітники служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом усотні мільйонів гривень.

Як повідомили OBOZREVATEL в СБУ, організатори угруповання з Києва і Полтави організували механізм щодо виведення в "тінь" коштів ряду суб'єктів підприємницької діяльності.

"Зловмисники "надавали послуги" комерсантам по мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів було організовано через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки і підприємств з ознаками фіктивності", – відзначили в Службі.

Затримання (ілюстрація) ivi.ua

Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях "конверта", за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи, були виявлені печатки ряду фіктивних підприємств. Також були вилучені засоби зв'язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.

Силовики зупинили роботу потужного "конверта" СБУ

Силовики зупинили роботу потужного "конверта" СБУ

Силовики зупинили роботу потужного "конверта" СБУ

За висновком експертів, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно триста мільйонів гривень.

В СБУ додали, що на рахунку п'яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Робота "конверта" припинена, ведеться досудове розслідування.

nn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL детективи НАБУ провели обшук в будинку мера Черкас Анатолія Бондаренка. Відносно нього проводяться слідчі дії за фактом декларування недостовірної інформації.

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