Відірвалася кабіна: в Одесі в парку розваг трапилася жахлива НП. Відео

В Одесі в парку розваг трапилася жахлива НП. В "Аркадії" від атракціону "Бомбер" відірвалася кабіна і звалилася просто на землю.

Про це повідомило видання Vesti.ua (щоб подивитися відео, доскрольте кінця сторінки).

В той момент нікого з людей поруч не було – постраждалих немає.

В Одесі в парку розваг трапилася НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в парку розваг міста Ахмедабан на заході Індії звалився атракціон з людьми, в результаті чого двоє людей загинули, а ще троє були доставлені в лікарню у важкому стані.

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