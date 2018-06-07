"Відбилася" авіація: військовий корабель РФ влаштував провокацію на кордоні України

Минулої суботи, 2 червня, літак українських ВМС виявив в безпосередній близькості від кордону України російський малий ракетний корабель.

Інформація про невідомий корабель в районі острова Зміїний надійшла близько полудня, передає "Думська".

На місце вилетів Ан-26 Сакської бригади морської авіації, який мав встановити приналежність судна.

Корабель був виявлений за допомогою радіолокатора, який дав можливість Ан-26 знизиться на гранично малу висоту і ідентифікувати судно як малий ракетний корабель.

Перехоплення літак ВМСУ здійснив поблизу острова Зміїний. Противник зрозумів, що був виявлений, і почав йти у відкрите море. Авіапатруль проконтролював втечу корабля окупантів, зробивши кілька проходів поблизу судна на малій висоті. Потім Ан-26 повернувся на базу в Кульбакіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що Росія перекинула в Азовське море 12 кораблів, 6 з яких - артилерійські катери з Каспійської флотилії.