"Від Вільнюса до Львова": Путін окреслив масштаби "ідеальної Росії"

Ідеальна Росія для президента РФ Володимира Путіна включає до свого складу всі країни, які раніше були в СРСР.

Це випливає з його заяв про те, що СРСР і Росія – це одне і те ж, вважає журналіст Павло Казарін.

"І це серйозний поворот. Тому що раніше розпад Союзу Москва трактувала, як якесь "сімейне розлучення", коли сусіди з куммуналки приватизують кімнати і починають жити окремо. Кремль два десятиліття умовляв усіх переробити "несучі стіни" назад у "міжкімнатні". Але тепер він махнув рукою і заявив права на всю "квартиру". Якщо СРСР і Росія – це одне і те ж, то виходить, що колишні радянські республіки – це російські території. А їхні мешканці – це кріпаки, яки випадково втекли", – говорить він.

За словами Казаріна, виходить, що ідеальна Росія для Путіна – від "Вільнюса до Самарканда, від Бішкека до Львова".

"Нам здавалося, що амбіції Кремля стосуються тільки України, Молдови і Грузії. Що інші республіки можуть відчувати себе у відносній безпеці. Чорта з два! Ви все ще продовжуєте вірити у компроміси з імперією?" – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку президента США Дональда Трампа, розпад СРСР і поява на світовій карті Росії відбулися через активну участь Радянського Союзу у війні в Афганістані.

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