МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Від Вільнюса до Львова": Путін окреслив масштаби "ідеальної Росії"

2.9тЧитати матеріал російською

Ідеальна Росія для президента РФ Володимира Путіна включає до свого складу всі країни, які раніше були в СРСР.

Це випливає з його заяв про те, що СРСР і Росія – це одне і те ж, вважає журналіст Павло Казарін.

"І це серйозний поворот. Тому що раніше розпад Союзу Москва трактувала, як якесь "сімейне розлучення", коли сусіди з куммуналки приватизують кімнати і починають жити окремо. Кремль два десятиліття умовляв усіх переробити "несучі стіни" назад у "міжкімнатні". Але тепер він махнув рукою і заявив права на всю "квартиру". Якщо СРСР і Росія – це одне і те ж, то виходить, що колишні радянські республіки – це російські території. А їхні мешканці – це кріпаки, яки випадково втекли", – говорить він.

Новини
Більше, ніж за часів СРСР: розсекречена кількість військ Росії у Криму

За словами Казаріна, виходить, що ідеальна Росія для Путіна – від "Вільнюса до Самарканда, від Бішкека до Львова".

"Нам здавалося, що амбіції Кремля стосуються тільки України, Молдови і Грузії. Що інші республіки можуть відчувати себе у відносній безпеці. Чорта з два! Ви все ще продовжуєте вірити у компроміси з імперією?" – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку президента США Дональда Трампа, розпад СРСР і поява на світовій карті Росії відбулися через активну участь Радянського Союзу у війні в Афганістані.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир ПутінПавло Казарін
Місце
Росія
Тег
СРСР
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
32
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Приходько Егор
Приходько Егор
еще один пиздабол гонит на Россию по указке Киева.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Идеальная Россия - это небольшая непризнанная деревня на границе Монголии!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Иваненко Виталий, Да, прошли времена орды, которая оккупировала украинские Земли, теперь пришло время вернуть ее туда, откуда вылезла - в небольшую непризнанную деревню на границе Монголии!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Инкогнито Назар, Свiдоме бидло...смотрим карту Украины 1654 годов...и думку гадаем...как это остальные земли приросли к Украине...а их то придется возвращать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги