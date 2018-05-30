Від Шеремета до Бабченка. Про найгучніші ліквідації ворогів Путіна в Україні

Увечері 29 травня у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Смерть Аркадія стала черговим вбивством, в якому українські правоохоронці вбачають російський слід. Жодне з них, крім справи про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, поки не розкрите.

OBOZREVATEL коротко згадує про інші найгучніші ліквідації ворогів російського режиму в Україні.

Журналіст Павло Шеремет. Київ, 20 липня 2016 року

Білоруський журналіст загинув у центрі столиці України 20 липня 2016 року. У машині, яка належала його цивільній дружині Олені Притулі, спрацював вибуховий пристрій.

До розслідування справи залучили кращі кадри, його взяли під особистий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Петро Порошенко. В ході розслідування було допитано сотні людей, але навіть встановити підозрюваних не вдалося.

Восени 2017 року всі рішення судів у цій справі були засекречені.

Екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков. Київ, 23 березня 2017 року

Колишнього депутата Держдуми теж убили у центрі Києва. 23 березня кілер розстріляв його біля готелю Прем'єр-палас. При цьому ліквідатор теж загинув - його застрелив охоронець Вороненкова. Кілером виявився колишній учасник антитерористичної операції, громадянин України Павло Паршов.

У жовтні 2017 року Генпрокуратура оголосила про розкриття справи. Слідство з'ясувало, що вбивство за наказом Федеральної служби безпеки Росії замовив кримінальний авторитет Володимир Тюрін. Свого часу він був цивільним чоловіком дружини Вороненкова Марії Максакової.

За версією слідства, у злочинній групі, що займалася організацією вбивства Вороненкова, перебувало семеро осіб: громадяни Росії Тюрін, його син Дмитро (він виступав у ролі посередника між замовником і організаторами), а також українці Юрій Василенко, Олександр Лось (організатори), Ярослав Левенець, Ярослав Тарасенко і Павло Паршов (виконавці). Тарасенко і Лось затримані, Паршов убитий, Левенець і Василенко перебувають у розшуку.

Учасник АТО Тимур Махаурі. Київ, 8 вересня 2017 року

Тимура Махаурі підірвали у машині на перехресті вулиць Басейна та Велика Васильківська. Громадянин Грузії воював на Донбасі у складі чеченського батальйону імені Шейха Мансура. У МВС заявляли, що Махаурі мав тісні зв'язки з чеченськими угрупованнями і навіть притягувався до відповідальності в Україні, але уклав угоду зі слідством і відбувся умовним терміном.

При цьому в СБУ його назвали лютим противником путінського режиму і особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова. Про успіхи в розслідуванні цієї справи теж нічого не відомо.

Ветеран АТО Аміна Окуєва. Глеваха (Київська область), 30 жовтня 2017 року

Автомобіль, у якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, розстріляли 30 жовтня у селищі Глеваха. Осмаєв відбувся пораненням у ногу, а Окуєва померла від смертельного поранення в голову.

Це був не перший замах на сімейну пару. 1 червня того ж року кілер, який відрекомендувався французьким журналістом, відкрив по них стрілянину, коли вони всі разом їхали у машині по Подолу у Києві. Тоді поранення отримав Осмаєв, а Окуєва не постраждала. При цьому їй вдалося підстрелити кілера. Наступного разу вбивцям поталанило більше.

Справу про вбивство Аміни Окуєвої не розкрито донині.