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"Від Олега майже нічого не залишилося": сестра Сенцова повідомила лякаючу новину

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Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який уже 95-й день голодує в СІЗО, перебуває в передкризовому стані.

Як розповіла сестра Сенцова режисер Наталя Каплан в інтерв'ю "Дождю", "у будь-який момент можуть наступити незворотні наслідки, якщо вони вже не настали".

"Треба сказати, що за Олегом доглядають тюремні лікарі, вони весь час намагаються згладити інформацію, що все добре. І Москалькова весь час говорить, що все добре. Як може бути все добре, якщо людина голодує вже три місяці? Навіть на фото, які вони виклали, нібито показуючи, що у людини все прекрасно, видно, наскільки він виснажений, там просто в'язень Освенцима", - розповіла вона.

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"Там від Олега майже нічого не залишилося. Як добре?! Він весь час скаржиться на болі в серці, у нього дуже слабкий пульс, всього 40 ударів за хвилину. Він мені взагалі в останньому листі, який передав через адвоката, сказав, що кінець уже близький. І це все дуже лякає. Знаючи Олега - він не панікер, він не маніпулятор, він не писав би такі речі, щоб просто привернути увагу", - сказала сестра в'язня Кремля.

Олег Сенцов

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в полярному місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії повідомили про рішення щодо Сенцова після надходження двох клопотань про помилування українського політв'язня.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Українські політв'язні в РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да отдайте его уже упорышам, они его через полгода с г@вном смешают и повесят на него попытку убийства какого нибудь Аркадия Бубликова.
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Tinin Alex
Tinin Alex
А чего фотку обрезали??? Там видно было шконки и его книгу..... Я блин в 2000-ых в такой же казарме служил - нам книг не давали... Раньше Армия немногим отличалась от зоны - заборы поменьше только были.... а устав один - если ты ноющий какой нибудь - как этот хохол Сенцов тебя вафлили в прямом смысле.... Так что живёт он там как в масле -спермой питается - от белка никто не умирал... Ещё лет 19 протянет....
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Русский Солдат
Русский Солдат
Насрать на мудака.
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