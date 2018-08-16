"Від Олега майже нічого не залишилося": сестра Сенцова повідомила лякаючу новину

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який уже 95-й день голодує в СІЗО, перебуває в передкризовому стані.

Як розповіла сестра Сенцова режисер Наталя Каплан в інтерв'ю "Дождю", "у будь-який момент можуть наступити незворотні наслідки, якщо вони вже не настали".

"Треба сказати, що за Олегом доглядають тюремні лікарі, вони весь час намагаються згладити інформацію, що все добре. І Москалькова весь час говорить, що все добре. Як може бути все добре, якщо людина голодує вже три місяці? Навіть на фото, які вони виклали, нібито показуючи, що у людини все прекрасно, видно, наскільки він виснажений, там просто в'язень Освенцима", - розповіла вона.

"Там від Олега майже нічого не залишилося. Як добре?! Він весь час скаржиться на болі в серці, у нього дуже слабкий пульс, всього 40 ударів за хвилину. Він мені взагалі в останньому листі, який передав через адвоката, сказав, що кінець уже близький. І це все дуже лякає. Знаючи Олега - він не панікер, він не маніпулятор, він не писав би такі речі, щоб просто привернути увагу", - сказала сестра в'язня Кремля.

Олег Сенцов

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в полярному місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії повідомили про рішення щодо Сенцова після надходження двох клопотань про помилування українського політв'язня.