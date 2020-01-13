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13 січня • оновлено в 10:07
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Вічна пам'ять! Стало відомо про трагічну смерть двох ветеранів АТО

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В Україні після важких хвороб померли два ветерана АТО Василь Малєєв та Андрій Лесик.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

"11 січня після тривалої хвороби пішов з життя Малєєв Василь Вікторович, 1972 р.н., житель м Кременчук, Полтавська область. Учасник АТО, 30 ОМБр. 9 лютого 2015 був призваний по мобілізації. На війні отримав контузію", – йдеться в повідомленні.

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Малєєв після повернення з фронту працював в "Муниципальній варті", займався волонтерством. З 2018 рокиу боровся з раком легенів. Поховають українського бійця 14 січня в Кременчуці.

Малєєв Василь

Малєєв Василь

Лесик помер 7 січня після тривалого лікування хвороби серцево-судинної системи (переніс три інсульти). Ветеран АТО народився 1958 року в місті Хирів Львівської області.

"Учасник АТО, добровольчий батальйон ОУН, командир відділення. Двічі брав участь у бойових діях, воював в Пісках. Глава ГО "Волонтери батальйону ОУН", – повідомив Сердюк.

Андрій Лесик

Андрій Лесик

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Шепетівці, Хмельницька область у військовій частині помер військовослужбовець ЗСУ Олександр Чуловскій.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
боєць АТО АТО

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