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11 вересня • оновлено в 22:06
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/ Розслідування

Вибухи в Калинівці: військові назвали причину НП

1.6т Читати матеріал російською

Вибухи на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області виникли через загоряння пороху, який переносили бійці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У військовій частині зізналися, що боєприпаси, що викликали НП, лежали у траві з 2017 року і не були утилізовані. Коли солдати почали їх переносити, спалахнув порох. Незабаром вогонь перекинувся на суху траву.

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Вибухи в Калинівці: військові назвали причину НП

Вибухи в Калинівці: військові назвали причину НП

ТСН

"Брався порох той, що валяється. Поверхневе розмінування проводилося. При переміщенні один пороховий заряд загорівся", – розповів командир арсеналу Микола Батюк.

Через кілька годин вогонь вдалося відсікти від складів із боєприпасами. На місце одразу прибули військові прокурори і почали перевірку. За фактом службової недбалості відкрито кримінальне провадження. Винним у пожежі і вибухах загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що вибухи в Калинівці викликали паніку в прилеглих населених пунктах.

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Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України вибухи на складах вибух
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