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17 листопада • оновлено в 09:17
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Вибухи в Балаклії: стали відомі імена загиблих

1.2т
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В результаті вибуху на військовому складі в Балаклії на Харківщині загинули прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

Про це повідомили на сторінці військової частини А0563 в Facebook. Поранення також отримав ще п'ятеро осіб, один з них – солдат Денис Янчевський, який залишається в лікарні.

Підтверджується, що військові загинули при виконанні планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів.

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У частині висловили співчуття сім'ям і близьким загиблих військових: "Вічна пам'ять героям! Спіть спокійно, хлопці! Ви назавжди залишитеся в наших серцях!"

У Балаклії загинули військові, ілюстрація

У Балаклії загинули військові, ілюстрація

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна Харків
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это диверсия. Там военный билет Шойгу нашли )))
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Он Алекс
Он Алекс
Чистяков Шурик, кто бы сомневался , что ты своими вато рогами, успеешь накалякать гадость на украинском сайте ..
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0
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Опять снаряды на металлолом пилили?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Плановая утилизация)))))))))
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