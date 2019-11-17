Вибухи в Балаклії: стали відомі імена загиблих

В результаті вибуху на військовому складі в Балаклії на Харківщині загинули прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

Про це повідомили на сторінці військової частини А0563 в Facebook. Поранення також отримав ще п'ятеро осіб, один з них – солдат Денис Янчевський, який залишається в лікарні.

Підтверджується, що військові загинули при виконанні планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів.

У частині висловили співчуття сім'ям і близьким загиблих військових: "Вічна пам'ять героям! Спіть спокійно, хлопці! Ви назавжди залишитеся в наших серцях!"

У Балаклії загинули військові, ілюстрація Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!