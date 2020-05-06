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6 травня • оновлено в 23:15
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Вибухи в Балаклії: СБУ продовжує розслідувати як диверсію, всупереч комісії Ради

1.8т
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Служба безпеки України продовжує розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії як диверсію, незважаючи на заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, в якій вона поставила під сумнів версію про застосування безпілотних літальних апаратів для підриву арсеналу.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна. Як сказано в документі, досудовим розслідуванням продовжує займатися слідчий підрозділ Харківського управління СБУ за ст.113 (Диверсія), ч.1 ст.115 (Вбивство), ч.3 ст.425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

"Повідомлення про підозру в цьому кримінальному провадженні за станом на сьогодні (5 травня. – Ред.) не здійснювалося. Слідство триває", – сказано в документі.

Вибухи в Балаклії

Вибухи в Балаклії

mediaport.ua

Водночас в СБУ, пославшись на таємницю слідства, відмовилися відповісти на запитання щодо звинувачень ТСК, яка заявила про фальсифікації матеріалів справи на користь версії про російський безпілотник.

У відомстві підкреслили, що зміну підслідності кримінального провадження, на чому наполягає ТСК, може ініціювати тільки прокуратура.

Нагадаємо, у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту, сказано, що причиною вибухів на військових складах у місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Могли стати", а могли і не стати.
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Розслідування

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