Служба безпеки України продовжує розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії як диверсію, незважаючи на заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, в якій вона поставила під сумнів версію про застосування безпілотних літальних апаратів для підриву арсеналу.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна. Як сказано в документі, досудовим розслідуванням продовжує займатися слідчий підрозділ Харківського управління СБУ за ст.113 (Диверсія), ч.1 ст.115 (Вбивство), ч.3 ст.425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

"Повідомлення про підозру в цьому кримінальному провадженні за станом на сьогодні (5 травня. – Ред.) не здійснювалося. Слідство триває", – сказано в документі.

Вибухи в Балаклії mediaport.ua

Водночас в СБУ, пославшись на таємницю слідства, відмовилися відповісти на запитання щодо звинувачень ТСК, яка заявила про фальсифікації матеріалів справи на користь версії про російський безпілотник.

У відомстві підкреслили, що зміну підслідності кримінального провадження, на чому наполягає ТСК, може ініціювати тільки прокуратура.

Нагадаємо, у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту, сказано, що причиною вибухів на військових складах у місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч на 23 березня 2017 року в Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.

Головною версією пожежі та вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

15 листопада 2019 року в Балаклії знову пролунали десятки вибухів на військових складах, які призвели до загибелі двох саперів.

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