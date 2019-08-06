"Ви думали, що задурно?" Івано-франківська лікарня потрапила у гучний скандал через хабарі

Працівники Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні потрапили у гучний скандал через хабарі. Мешканка міста поскаржилась у мережі на те, що медики відмовлялись надавати допомогу її дитині без "грошей у конверті".

Гнівний допис розмістила франківський фотограф Мирослава Молитовник на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що до лікарні потрапив її син із переломом носа та забоєм головного мозку.

"Такого відношення, як у обласній дитячій лікарні на Коновальця, я ще не бачила!" – написала франківчанка.

Мирослава Молитовник із сином Facebook Мирослави Молитовник

За її словами, на огляд до лора дитина потрапила на п’ятий день перебування в медзакладі. Справа в тому, що спершу візит лікаря постійно відтягували, говорячи, що він прийде пізніше, а згодом, вихідними, працівники лише "розводили руками".

"І тоді нам сказали, що хоч і на 10-тий день би оглянув, все одно нічого б не робили, бо наркоз не дають поки є струс... Ніс таки порівняли, на 7-мий день, але без наркозу!" – відзначила Молитовник.

Вона додала, що згодом до неї прийшов завідуючий відділенням, аби провести "інструктаж".

"Пані, ви якщо хочете консультацію, то берете гроші, кладете у конверт і йдете до заввідділенням, тоді ми консультуємось... Чи що? Чи ви думаєте, що то все задурно?" – переказала репліку медика франківчанка.

За словами Молитовник, жінка, яка перебувала з дитиною у цій ж палаті, одразу дала хабар лікарю. Фотограф відзначила, що перед цим медик, оглядаючи дитину сусідки, сказав, що "далі йому лінь дивитись".

"Жіночка з нашої палати побігла до нього з грошима, які вона ходила дознімати з банкомату, бо не розраховувала на таку сумму! Але звідки беруться ці цифри, я так і не зрозуміла! Цей ж лікар таки "забив" на мою дитину, сказавши іти до його колеги", – написала франківчанка.

Станом на 10:20 6 серпня допис зібрав понад 350 поширень та більше 190 коментарів. Користувачі обурилися ситуацією та розповіли про схожі випадки.

"Кілька років тому мою дитину прооперували на Коновальця, ціни "подяки" я не знала, тому запитала у тих, хто таку ж операцію пережив, але оперувався в іншого лікаря. Відповідну суму підготувала. Реакція хірурга на мою подяку, дослівно: О! Ну це що їв, що радіо слухав! Ще хоча б 500 грн докладіть", "В нас теж є гіркий досвід відвідування лора в цій лікарні. Дитина не дає тепер доторкнутись до себе лікарям, а я довший час перебувала в шоці. Про гроші все прямо, без натяків. А ставлення до маленьких пацієнтів просто жахливе!" – написали в мережі.

За словами містян, хабарництво у цьому медзакладі трапляється часто, більше того – така "традиція" існує вже десятками років.

"Зараз мені 45!! Але ця лікарня вже більш, як 30 років, така! Мав можливість у ній лікуватись!!! Будучи ще дитиною, потрапив туди з апендицитом, і два рази мене різали – обидва невдало!!! Пролежав місяць і тиждень, хоч в інших лікарнях тиждень – і вдома!!!... Друзі, тут ще за союзу безлад був!!!", "У лорвідділі, напевно, всі такі, ми теж там лежали з гайморитом, теж все відкрито говорилось"не огляну,бо нема стимулу", – додали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську лікарі міської дитячої клінічної лікарні запевняють, що у них немає вільних годин і талонів для прийому, втім, охоче оглядають пацієнтів за "благодійні внески".

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