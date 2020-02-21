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21 лютого • оновлено в 19:23
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/ Розслідування

Ветеран АТО помітив у Нових Санжарах "тітушек"

3.3т
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Ветеран АТО Мирослав Гай припустив, що деяким учасникам протестів у Нових Санжарах могли заплатити за організацію заворушень.

"Ось я зараз дивлюся. По-перше, були "тітушки. Були люди заслані", – сказав Гай в ефірі ObozTV.

Він пригадав, як у 2014 році на Донбасі місцеві мешканці під керівництвом росіян блокували Збройні сили України.

"У нас це називалося "присядки". Вони заробляли гроші на тому, щоб блокувати танки. Деякі казали, що можна було купити недорогу квартиру, якщо кілька місяців так "попрацювати", – зазначив ветеран АТО.

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"Зазвичай "тітушкам" не так багато платять. Але ви бачили, який масштаб. Тобто, спочатку створюється кістяк: з громадських організацій, які з кимось в політичній зв'язці, або проросійських, або організацій, готових як найманці з будь-ким працювати за гроші... Вони створюють таку візуальну картинку. І до них вже, звичайно, приєднується місцеве населення", – пояснив Гай.

Протести в Нових Санжарах спалахнули через те, що в місцевий санаторій привезли евакуйованих з Китаю

Протести в Нових Санжарах спалахнули через те, що в місцевий санаторій привезли евакуйованих з Китаю

kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Протести в Нових Санжарах Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
евакуація титушки Ветерани війни на Донбасі
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, когда вы уже перестанете ходить вокруг да около, и во всем обвините Россию?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Вытирану и не знать об этом . Они этим уже давнопрофессионально занимаются . Пехота ломоухая из вытиранов получается отменная
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Hop Hip
Hop Hip
Ну да, а в больничке на западной Украине где мед работники гимн пели на радостях что эвакуированных не к ним привезли. Там тоже солисты из хора им. Верёвки затесались? Можно составить длинный список отвратительного отношения к эвакуированным. Где поклонники Порошенко и активисты были в тот момент?
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