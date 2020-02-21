Ветеран АТО помітив у Нових Санжарах "тітушек"

Ветеран АТО Мирослав Гай припустив, що деяким учасникам протестів у Нових Санжарах могли заплатити за організацію заворушень.

"Ось я зараз дивлюся. По-перше, були "тітушки. Були люди заслані", – сказав Гай в ефірі ObozTV.

Він пригадав, як у 2014 році на Донбасі місцеві мешканці під керівництвом росіян блокували Збройні сили України.

"У нас це називалося "присядки". Вони заробляли гроші на тому, щоб блокувати танки. Деякі казали, що можна було купити недорогу квартиру, якщо кілька місяців так "попрацювати", – зазначив ветеран АТО.

"Зазвичай "тітушкам" не так багато платять. Але ви бачили, який масштаб. Тобто, спочатку створюється кістяк: з громадських організацій, які з кимось в політичній зв'язці, або проросійських, або організацій, готових як найманці з будь-ким працювати за гроші... Вони створюють таку візуальну картинку. І до них вже, звичайно, приєднується місцеве населення", – пояснив Гай.

Протести в Нових Санжарах спалахнули через те, що в місцевий санаторій привезли евакуйованих з Китаю kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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