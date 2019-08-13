Весь асфальт у крові: в Кропивницькому підліток розбив сіті-лайт і потрапив до лікарні

У Кропивницькому 15-річний підліток із важкими травмами потрапив до лікарні після того, як розбив рекламний сіті-лайт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, підліток вночі гуляв містом із другом і раптово вирішив похуліганити. Камера спостереження зафіксувала, як він почав ногою бити сіті-лайт. Скло розбилося і притиснуло ногу хлопця. Друг допоміг йому звільнитися і вони втекли.

У Кропивницькому підліток розбив сіті-лайт Скріншот з відео

Однак далеко відбігти підлітку не вдалося. Охоронці ринку, куди зміг дістатися хлопець, викликали швидку допомогу.

Як стало відомо, юного правопорушника доставили в дитячу обласну лікарню, де його терміново прооперували. У хлопця значна крововтрата.

"Ось чим закінчилися пустощі. Юнак вирішив пограти, а опинився в реанімації. Тепер ще невідомо, що буде з його ногою. Зараз виготовити і змонтувати сіті-лайт – це 32 000 гривен. Крім того, що хлопець опинився в лікарні, йому ще доведеться заплатити ці кошти, якщо на нього подадуть до суду", – прокоментувала подію голова спілки рекламістів Кропивницького Ірина Саєнко.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту.

"Це дрібне хуліганство. Якщо він не досяг 16-річного віку, то відповідальність нестимуть за нього батьки. Це – стаття 184 – невиконання батьками батьківських обов'язків, що призвело до вищезазначеного випадку", – пояснив начальник сектора ювенальної превенції обласного відділу поліції Сергій Вовкогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Сарни Рівненської області, на вулиці Котляревського, 15-річний підліток у стані алкогольного сп'яніння на автомобілі батька збив велосипедиста.

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