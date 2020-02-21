Верховний Суд звільнив довічно засудженого прямо із залу суду

Велика палата Верховного Cуду скасувала вирок українцю Олексію Малому, якого засудили на пожиттєве ув’язнення, й відпустила його просто із зали суду.

Чоловік був настільки здивований почутим вироком, що спершу не повірив у нього. Про це повідомив адвокат Харківської правозахисної групи (ХПГ) Геннадій Токарев, передає "Слідство.Інфо".

"Суддя навіть повторив, що треба звільнити негайно. Він думав, що його знову поведуть кудись. Його не кожний день звільняють із зали Верховного Суду!" – підкреслив правозахисник.

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За словами адвоката, ексзасуджений перебував за ґратами з 2005 року. Його заарештували за підозрою у декількох збройних пограбуваннях, а згодом й у подвійному вбивстві.

Під час слідства чоловік визнав свою провину, але згодом на суді заявив, що його змусили це зробити під тортурами. Крім цього, зізнався, що його примушували ще й відмовитися від адвоката. Олексій стверджував, що правоохоронці били його й навіть погрожували зґвалтувати.

"У 2019 році Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Україну переглянути цю справу, зазначивши, що держава порушила його право на справедливий суд. Уже на початку цього року Верховний Суд встановив, що чоловіка змусили давати покази під тиском правоохоронців. Відтак їх визнали незаконними. Судді зазначили, що його катували і він давав покази без адвоката", – йдеться у матеріалі.

Так, Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій і справу відправили на повторний розгляд із вказівкою, що правоохоронці не навели належних доказів провини Малого.

"У них є така можливість, коли минуло більше 15 років, клопотати до суду про закриття справи за спливом строків давності", – пояснив Токарев.

Адвокату вдалося довести, що у цій справі доказів провини залишилося не достатньо, щоб тримати людину все життя за ґратами. Справу українця, який уже відбув 15 років покарання, направлено на новий судовий розгляд. Водночас Олексій отримав змогу нарешті поїхати до матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України (ВСУ) в рамках судової реформи 2016 року.

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